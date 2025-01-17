Manisalı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Manisalı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisalı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisalı Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdullah Gençerler, önceki gün yaşamını yitirdi.

17.01.2025 13:13  Güncelleme: 13:15
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Manisalı Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Abdullah Gençerler, önceki gün yaşamını yitirdi. Gençerler, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 yılında Kıbrıs'a yapılan barış harekatında görev alan Manisalı Gazi Er Abdullah Gençerler için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi, harekatta birlikte görev aldığı gazi arkadaşlarının yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Büyükşehir Belediyesi şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Şehit Aileleri ve Gazileri Koruma ve Kalkındırma Başkanı İbrahim Sagun, Yunusemre CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ile çok sayıda Manisalı katıldı.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı ve törenin ardından Gazi Abdullah Gençerler, Kırtık Mezarlığına defnedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalı Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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