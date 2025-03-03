Mannheim'de Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Mannheim'de Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Mannheim\'de Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

03.03.2025 16:39
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Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.

Almanya'da bir sürücü dehşet saçtı. Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis devam eden operasyon nedeniyle halktan şehir merkezinden uzak durmasını istedi. - MANNHEİM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mannheim'de Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beşiktaş 1903:
    Hangi ortadogulu yaptı yine 0 0 Yanıtla
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