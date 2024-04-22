Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'imizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin ve tüm Ankaralıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavaş'ın kutlama mesajı şöyle:

"Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinden biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarım; sahip olduğunuz hakları korumak, size daha iyi bir başkent bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Sizi geleceğe hazırlarken birlikte çalışmaya devam edecek; eğitimden teknolojiye, spordan sanata her alanda donanımlı olacağınız; en önemlisi mutlu olarak yaşadığınız kent, kadim şehrimiz Ankara olacaktır. Milletimizin kardeşlik duygularını yaşadığı, demokrasimizin ve millet egemenliğinin yapı taşı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı; elimizde al bayrağımız, dilimizde milli marşımız, kentimizde birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle coşku içinde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'imizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin ve tüm Ankaralıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum."