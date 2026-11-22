Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Parkı'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara'da misafir edilen Narcı ailesini İndere Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Atatürk Parkı'nın açılışı için kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, programı kapsamında depremzede Narcı ailesiyle bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak'ta 70 gün boyunca misafir edilen 380 aileden biri olan Narcı ailesini yeni evlerinde ziyaret eden Yavaş, aile üyeleriyle sohbet ederek deprem sonrası yaşam süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Ankara Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere yönelik desteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yavaş, halen 24 depremzede ailenin Ankara'da misafir edilmeye devam edildiğini belirtti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Mansur Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve eşi Emral Tutdere eşlik etti.