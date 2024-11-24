Mansur Yavaş, Muğla\'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve tarihi Arasta bölgesini gezdi. Yavaş, Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyerek, bölgedeki korunmuş çarşı düzenine ve antik döneme ait eserlerin önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye binasında açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tipik çarşı düzeninin korunması, tarihi dokunun yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Muğla'nın binlerce yıllık tarihi eserleri korunmalı ve bu değerler turizme kazandırılmalıdır. Antik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar gelen bu zenginlik, Cumhuriyet Dönemi ile birleştirildiğinde bölgenin potansiyeli daha da artacaktır" dedi.

Yavaş ayrıca, Muğla'nın tarihi ve kültürel varlıklarının hem yerel halk hem de turistler için bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, bölgenin turizme katkı sağlama potansiyeline vurgu yaptı. Ziyaret sırasında Menteşe esnafı ile sohbet eden Yavaş, Muğlalılara sevgi ve saygılarını iletti. - MUĞLA