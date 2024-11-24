Mansur Yavaş, Muğla'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mansur Yavaş, Muğla'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi

Mansur Yavaş, Muğla\'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnaf ziyareti yaparak tarihi Arasta bölgesini gezdi. Yavaş, bölgenin tarihi eserlerinin korunması ve turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekti.

24.11.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve tarihi Arasta bölgesini gezdi. Yavaş, Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyerek, bölgedeki korunmuş çarşı düzenine ve antik döneme ait eserlerin önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye binasında açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Tipik çarşı düzeninin korunması, tarihi dokunun yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Muğla'nın binlerce yıllık tarihi eserleri korunmalı ve bu değerler turizme kazandırılmalıdır. Antik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar gelen bu zenginlik, Cumhuriyet Dönemi ile birleştirildiğinde bölgenin potansiyeli daha da artacaktır" dedi.

Yavaş ayrıca, Muğla'nın tarihi ve kültürel varlıklarının hem yerel halk hem de turistler için bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, bölgenin turizme katkı sağlama potansiyeline vurgu yaptı. Ziyaret sırasında Menteşe esnafı ile sohbet eden Yavaş, Muğlalılara sevgi ve saygılarını iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Kültür Sanat, Ekonomi, Menteşe, Kültür, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mansur Yavaş, Muğla'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11’leri belli oldu Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:34:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Muğla'da Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.