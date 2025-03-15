Mansur Yavaş’tan Gençlere Önemli Mesajlar - Son Dakika
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Mansur Yavaş’tan Gençlere Önemli Mesajlar

Mansur Yavaş’tan Gençlere Önemli Mesajlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mor Mikrofon panelinde gençlere yöneticilerin memur olduklarını ve haklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Yavaş, sosyal medya ve katılımcı belediyeciliğin önemine de dikkat çekti.

15.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:25
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Ankara Kent Konseyi (AKK) "Mor Mikrofon" paneline katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sevgili gençler, bugün sizi yönetenler var, ama unutmayın ki onlar sizin memurlarınızdır. Onlar, maaşını sizden aldıkları için size hizmet etmekle yükümlüdürler. Bu yüzden, onlara bakarken bu perspektifi benimseyin. Kimse olağanüstü, vazgeçilmez ya da üstün değildir" dedi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, AKK iş birliğiyle kadınların kent yaşamındaki deneyimlerini ve beklentilerinin konuşulduğu "Mor Mikrofon" paneline ev sahipliği yaptı. "Genç Kadınların Gözünden Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kentler" temasıyla düzenlenen panele ABB Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Kimse olağanüstü, vazgeçilmez ya da üstün değildir"

Kent yaşamında eksikliği hissedilen hizmetlerin sorgulanması gerektiğinin altını çizen Yaval, "Sevgili gençler, bugün sizi yönetenler var. Adı belediye başkanı olur, cumhurbaşkanı olur, başbakan olur. Okulda rektör olur, öğretmenleriniz de olur. Onların hepsi sizin memurunuz. Dolayısıyla sizi yöneten insanların tümüne bakarken bu bakışla bakın. Böyle bakarsanız kadınlar, gençler toplumdaki herkes haklarını bilir ve o haklarını ister. Kendisini çok hakim durumda görüp normalde maaşını ödeyen insanlara karşı o da iyi davranmalı. Hayatta gördüğünüz hiç kimse çok özelliği olan insanlar değildir, kimse vazgeçilmez değil, kimse olağanüstü değil. Bunu da bilin yani, hepimizin bir sürü eksikleri, kusurları var. Sadece bizden şunun hesabını sorabilmelisiniz: Kent yaşamında sizlere eksik gelen neler var? Bunları sorgulayacak durumdasınız" ifadelerini kullandı.

"3 milyon insan müracaat ediyor"

Sosyal medya ve Başkent 153 üzerinden gelen taleplerle de vatandaşların yönetime katıldığını söyleyen Yavaş, "153 hattı, sosyal medya, WhatsApp mesajı gibi Ankara Büyükşehre müracaat sayısı kaç biliyor musunuz? Tam 3 milyon. Bu neyi gösteriyor? Vatandaşın bir şekilde sizi azarlasa da, eleştirse de, talepte de bulunsa demek ki 3 milyon insan size bir şekilde kendi talebiyle ilgili ulaşıyor" diye konuştu.

"Vatandaşı yönetime katmak Kent Konseyleriyle mümkün"

Vatandaşların yönetime aktif katılımının kent konseyleriyle daha etkin bir şekilde mümkün olduğunu belirten Yavaş, "Katılımcı belediyecilik adına 550 tane kamu ve özel kuruluşa 'Biz önümüzdeki yıl bütçeyi hazırlıyoruz, sizlerin talepleri nedir? Çünkü parayı siz veriyorsunuz, yani ödeyen karar verir diye bir söz var. Bize bildirin' diyoruz. Biz de bütçeyi o yönde hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla vatandaşı işin içerisine katmanız lazım. Toplum kesimleri içerisinde onların taleplerine göre para harcamanız lazım. Belki siz bir öncelik verebilirsiniz o kadar talebin içerisinde. Bunu belirlemenin en iyi yolu nedir? Sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek, üniversiteleri harekete geçirmek. Bunu da Kent Konseyi üzerinden yaparsınız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş’tan Gençlere Önemli Mesajlar - Son Dakika

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