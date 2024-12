Mansur Yavaş'tan Yeni Yıl Mesajı: 'Birlikte Daha Güzel Yarınlar Bizimle Olacak'

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı mesaj ile Ankaralıların yeni yılını kutladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların yeni yılını kutladı. Yavaş, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025'e adım atarken umut ve heyecan dolu olduğunu belirtti. Geride bırakılan yılda, zorluklara karşı birlik ve dayanışma içinde, sevgiyle büyütülen bir Ankara hikayesine tanıklık ettiklerini kaydeden Yavaş, "Her yaştan, her kesimden hemşehrimizin yanında olmaya, omuz omuza güzel işler başarmaya gayret ettik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, gençlerimizin gözlerindeki umut, kadınlarımızın cesareti ve yaş almış büyüklerimizin duaları, bizlere her adımda ilham verdi" şeklinde konuştu.

Eğitimden sosyal desteklere kadar birçok çalışma yürüttüklerini belirten Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu şehri hep birlikte daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir yuva haline getirme yolunda bir an olsun durmadık. 2025 yılına, çocuklarımızın geleceği için daha büyük adımlar atacağımız, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz, tüm Ankaralıların güven ve mutlulukla yaşayacağı bir Ankara hedefiyle giriyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu, yine dayanışmadan, paylaşmaktan ve hep birlikte hareket etmekten geçiyor. Yeni yılın Ankara'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Sizlere, değerli hemşehrilerime, sevgiyle kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Ankara'nın gücü sizsiniz, birlikte daha güzel yarınlar bizimle olacak." - ANKARA