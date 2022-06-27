Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

27.06.2022 17:23
Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

Manyas'tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

Manyas'tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için 65 yaş ve altını kabul ettiği için Manyas'tan hac için kayıtlı yaklaşık 400 kişiden sadece 6 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Çiftlerden iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara giderken, bir aile ise özel şirketler için hac farizasını yerine gitmek için hareket ettiler. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü
Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Manyas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:14:11. #1.11#
SON DAKİKA: Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement