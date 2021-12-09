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Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor - Son Dakika

Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor

09.12.2021 21:46

Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Fatih Cemallıoğlu, sahil kenarlarında rastlanan manyetik siyah kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt dışına satarak ilçe turizmine önemli katkı sağlıyor.

Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Fatih Cemallıoğlu, sahil kenarlarında rastlanan manyetik siyah kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt dışına satarak ilçe turizmine önemli katkı sağlıyor.

Ünye'nin İpekyolu Mahallesi'nde evinin bir odasını atölyeye çeviren Fatih Cemallıoğlu, ardıç ağacının meyvelerinden oluşturduğu tespih tanelerini manyetik siyah kumla birleştirerek ekonomiye dönüştürdü. Yaptığı yüzlerce tespihleri ardıç meyvesini işleyerek manyetik kumla buluşturan Cemallıoğlu, şimdilerde ise yurt içi ve yurt dışına pazarlayarak ilçe turizmine de önemli katkı sağlıyor.

"İşlediğim ardıç meyvelerini manyetik kumla birleştirdim"

Ardıç meyvelerini toplayarak işleme alınmasının ardından manyetik kumla birleştirerek tespihlere talep olduğunu söyleyen Fatih Cemallıoğlu, "Tespih yapmaya hobi olarak başladım. Tespihleri gül ve diken ağaçlarından yapıyordum. İlk başlarda kendim için tespih yaparken daha sonrasında çevremdeki insanların istekleri üzerine tespih çeşitlerini zenginleştirmeye karar verdim. Başka yerlerin doğal taşlarını ya da damlalarını kullanmak yerine Karadeniz'in manyetik ve şifalı kumunu kullanmak istedim. Tespih ile manyetik kumu birleştirme kararı aldıktan sonra 3 aylık deneme sürecim oldu. 3 ay sonunda başarılı oldum. Yaptığım manyetik tespihleri ardıç ağacının meyvesiyle birleştirdim. Ardıç ağacının meyvesinin içini açtığımızda aynı kukaya benzeyen hatta daha dayanıklı, ömürlük olan, çektikçe kendi benliğini yapan ve kendini parlatan bir ürün elde ediliyor. Bu ürünü manyetik kum ile birleştirdik ve çok güzel geri tepkiler aldık" dedi.

"Doğadan doğaya 5 çeşit tespih ürettik"

Doğadan elde ettiği çam dallarından, gül dikenlerinden 5 çeşit tespih ürettiğini söyleyen Cemallıoğlu, "Üretimini yaptığım tespihlere özellikle gurbetçi vatandaşlarımızdan çok talep var. Gurbetçi vatandaşlarımız yaptığım teşbihlerle bir nevi memleket özlemini ve hasretini dindiriyorlar. En çok Almanya'ya ürün gönderimimiz oldu. Yaptığım tüm ürünleri makine kullanmadan el emeği ile üretiyorum. Bozulma olmaması için tespihleri tamamen doğal bir şekilde, katkı malzemeleri olmadan üretiyorum. Kendi üretimim olan tespih sayısı 450-500'ü bulmuştur. Eğer makine alsaydım bu sayıyı 5 katına da çıkarabilirdim ancak tespihlere kendi sevgimi aşılayamazdım. Tespihleri yaparken en çok kullandığım ürün ardıç ağacının meyvesidir. Buna ek olarak da çam dallarından, gül dikeninden, doğaya zarar vermeden sadece kurumuş gürgen ve çınar ağaçlarının dallarından alarak değerlendirdik ve 5 çeşit tespih yaptık" diye konuştu.

Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor
Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor
Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor
Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor

İpekyolu, Fatih, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manyetik kumdan yaptığı tespihleri yurt içi ve yurt ve dışında satıyor - Son Dakika


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