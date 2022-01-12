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Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim - Son Dakika

Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim

12.01.2022 16:36
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası (KMMDO) Olağan Genel Kurulu, 3 aday ile başladı.

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası (KMMDO) Olağan Genel Kurulu, 3 aday ile başladı.

Düzenlenen genel kurula başkan adayları Hacı Ali Tandoğan, Ahmet Gürbüz, Ercan Sarıkaya, oda üyeleri ve diğer oda başkanları katıldı. Genel kurulda faaliyet raporları ve bütçe raporlarının okunmasının ardından başkan adayları konuşma yaptı. Başkan adayları konuşma yaparken bazı üyelerin sözlü tepkileri ile karşılaştı. Başkan adayı Hacı Ali Tandoğan konuşmasında, "Ben 28 yıldır bu sektörün içindeyim ve üretim yapmaktayım. Sektördeki gelişmeler ve sıkıntıları hepiniz gibi bizzat yakinen takip ediyorum. Arkadaşlarımızla beraber 'Sektörün kaderi bu olmamalı' diyerek, esnafı esnaf temsil edecek düsturu ile ve sizlerden aldığımız güçle Mobilyacılar, Döşemeciler ve Marangozlar Odası Başkanlığına genç ve dinamik, sektörden gelerek sizin çektiğiniz çilenin aynısını çeken ekibim ile birlikte sizlere hizmetkar olmak için aday olduk. Bu zamana kadar bazı arkadaşlar birçok projeler sundu ama 2 yıldır bir başkan bir başkan yardımcısı var. Sizlerin takdirine bırakıyorum, bir proje sundular da biz destek olmadık mı? Bu projeler seçim günü neden ortaya çıktı? Geçmişin mirası ile kendine bir şey yaptım denmesin. Gelin hep birlikte odamızla beraber Kayseri mobilyacılığını en yükseğe çıkaralım" dedi.

Adaylardan Ahmet Gürbüz de, "Bizim de bazı projelerimiz var. Öncelikle sanayimizde çok büyük sıkıntılar var. Malzeme alımı olsun, satma olsun biz bunların hepsini çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Mobilyacılar Odası'nda esnaf için çözüm üreteceklerini söyleyen başkan adayı Ercan Sarıkaya ise, "Öncelikle odamızın toplantı salonuna eski başkanımız Mehmet Ali Çevrim beyin ismini verdik. Dünya Ticaret Merkezi'nde tek bir salonda arkasında 6 tane çadırla Mobilya Fuarlarını biz düzenledik ama şimdi OSB Başkanımız Tahir Nursaçan bey sağ olsun çok güzel bir fuar salonu yaptırdı. Kayseri'de mobilyacılar bir fuar düzenledi İnegöl'den mobilyacılar vardı ama beraber yürüdüğü arkadaşları neden fuar düzenlemedi? Sizlerin takdirine sunuyorum. Mobilyacılar Odası'nda mobilya üretmeyeceğiz . Kayseri'de 3 bin tane mobilya üreticisi var. Mobilyacılar Odası'nda sizlere önderlik edecek, önünüze düşecek, sizlerin sorunlarını çözecek bir ekibe ihtiyaç var. Biz de geçmişten aldığımız tecrübe, eğitim ve bilgiyle sizlerin emrindeyiz. Sizlere amadeyiz. Saygılar sunuyorum. Genel Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim
Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim

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Ahmet Gürbüz, Kayseri, Esnaf, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim - Son Dakika
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