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Mardin'de 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Mardin'de 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde saat 00.09'da normal doğumla 3 kilo 80 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirildi. Bebeğin adı Muhammed Hüseyin olarak konuldu. Anne ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Mardin\'de 2024\'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 01:15,
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Mardin'de 2024 yılının ilk bebeği Muhammed Hüseyin dünyaya geldi.

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde saat 00.09'da normal doğumla 3 kilo 80 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Havva Çalka, yılın ilk dakikalarında bebeği Muhammed Hüseyin'i dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. 5'ci çocuğunu kucağına alan Havva Çalka, "4 kız, 1 erkek evladım var. Söyleyecek söz bulamıyorum. İsmini Muhammed Hüseyin koyduk. Çok mutluyum" dedi.

Baba İbrahim Çalka da mutluluğunu ifade ederek, "4 kız çocuktan sonra ilk erkek çocuğum oldu. Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması bizim için yeterli" diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren Kızıltepe Devlet Hastanesi Şef Doktoru Hacı Eraslan, "Bugün Kızıltepe Devlet Hastanesinde 2024 yılının ilk bebeği 00.09'da dünyaya geldi. İsmini Muhammed Hüseyin koydular. 3 kilo 80 gramlık bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Allah analı babalı büyütsün. Uzun ömürler versin. Sağlık durumu gayet iyi, emmesi, hareketleri. Çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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