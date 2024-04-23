Mardin'de 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Mardin'de 23 Nisan coşkusu

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Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen törenlerle kutlandı. Programda öğrencilerin gösterileri ve yöresel halk oyunları büyük ilgi gördü.

23.04.2024 12:56  Güncelleme: 13:08
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Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı

MARDİN - Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mardin'de öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Mardin Valiliğinde Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Noter Cevdet Altun İlkokulunda düzenlenen program ile devam etti.

Etkinliğe Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Coşkun, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Almak ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, öğrencilerin gösterileri ile süren etkinlikte, 23 Nisan şiirleri ve yöresel halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

Mardin\'de 23 Nisan coşkusu
Kaynak: İHA

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