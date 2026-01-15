Mardin'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekildi - Son Dakika
Mardin'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekildi

Mardin\'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekildi
15.01.2026 17:12  Güncelleme: 17:18
Mardin'in Artuklu ilçesinde, evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kura çekimi gerçekleştirildi. Program, Aile Yılı kapsamında düzenlendi ve aile değerlerinin önemine vurgu yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kura çekimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca "2025 Aile Yılı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kura çekimi sonrası konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, ailenin yalnızca aynı çatı altında yaşamak olmadığını belirterek, "Aile yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil birlikte sabretmek, birlikte emek vermek ve birlikte güçlenmektir. Toplumun en sağlam temeli olan aile kurumunun korunması ve desteklenmesi, bizler için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bu anlayışla hayata geçirilen umre ziyareti projesi, evlilikte uzun yılları geride bırakmış; sevgi, emek ve sadakatle aile birliğini ayakta tutmuş çiftlerimize sunulan anlamlı bir vefa örneğidir" dedi.

Hayata geçirilen umre ziyareti projesinin, evlilikte uzun yılları geride bırakmış, sevgi, emek ve sadakatle aile birliğini ayakta tutan çiftler için anlamlı bir vefa örneği olduğunu ifade eden Savaş, projeyle uzun soluklu birlikteliklerin kıymetini görünür kılmayı ve aile olmanın toplumsal değerini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Savaş, proje kapsamında başvuruların 26 Aralık 2025'te başladığını, 9 Ocak 2026'da sona erdiğini hatırlatarak, "Başvurularımızı online olarak aldık. Toplamda 2 bin 455 başvuru gerçekleşti" diye konuştu. Kura çekiminin şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Savaş, tüm hak sahipleri için hayırlı olmasını diledi.

Törene, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sait Demirhan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Artuklu, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çift için umre kurası çekildi - Son Dakika
