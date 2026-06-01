Mardin'de Bayram Kavgası: 3 Ölü

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'de Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda iki aile arasında bayramın ikinci gününde çıkan yol verme kavgasında ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bayramın ikinci günü iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kavgada ağır yaralanan Vejdi Kılınç (50), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda bayramın ikinci gününde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ve Doğan Baday (35), hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Vejdi Kılınç (50) ise ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.