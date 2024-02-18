Mardin'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Tartışmanın silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştüğü olayda yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlatıldı.

18.02.2024 19:41
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Mardin'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'de husumetli iki aile arasında kavga: 11 yaralı
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Jandarma, Mardin, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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