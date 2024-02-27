Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrencisini kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrencisini kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı. İlk yardım bilgisi olan öğretmenin müdahalesi sonucunda öğrenci rahat nefes almaya başladı.

27.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:31
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgül'ün nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni, diğer sınıflarda derste olan meslektaşlarından yardım istedi.

BOĞAZINDAN MADENİ PARA ÇIKTI

İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, Atiye Özgül'e 'heimlich manevrası' uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin 'Heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı

Sınıflardaki öğrenciler meraklı bakışlarla olan biteni anlamaya çalışırken o anlar, okuldaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

Mardin\'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrencisini kurtardı
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrencisini kurtardı - Son Dakika

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