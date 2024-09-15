Mardin'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı

Mardin'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde 47 DB 206 plakalı halk otobüsü ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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