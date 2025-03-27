Mardin'de Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. 30 Mart - 1 Nisan arasında geçerli olacak uygulama ile vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, bayramda toplu taşıma hizmetini kesintisiz sürdüreceklerini belirterek, tüm vatandaşlara huzurlu ve mutlu bir bayram diledi. - MARDİN