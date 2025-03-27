Mardin'de Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti - Son Dakika
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Mardin'de Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak. Bu uygulama, bayram ziyaretlerinin daha rahat yapılabilmesi için hayata geçirildi.

27.03.2025 12:24
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince belediye bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. 30 Mart - 1 Nisan arasında geçerli olacak uygulama ile vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi hedefleniyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi, bayramda toplu taşıma hizmetini kesintisiz sürdüreceklerini belirterek, tüm vatandaşlara huzurlu ve mutlu bir bayram diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti - Son Dakika

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