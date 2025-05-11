Mardin'de "Şehit Anneleri Buluşması" programı düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de "Şehit Anneleri Buluşması" programı düzenlendi

Mardin\'de "Şehit Anneleri Buluşması" programı düzenlendi

Mardin'de "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" adıyla düzenlenen programa Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit aileleri katıldı.

11.05.2025 23:29
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Mardin'de "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" adıyla düzenlenen programa Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit aileleri katıldı.

Bir otelde düzenlenen programa, şehit anneleri ve ailelerinin yanı sıra protokol üyeleri de iştirak etti. Programda konuşan Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, şehit aileleri ve gazilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sizler bu topraklar için evlatlarınızı feda ettiniz. Bizler belki bu acıyı sizler kadar derinden hissedemeyiz ama her zaman sizlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizler için sizlere hizmet etmek buralardayız" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise, devletin terörü kesin ve kalıcı bir şekilde bitirmek için atacağı her adıma, hazırlayacağı her plan, program ve çalışmaya tam destek verdiklerini söyledi. Aylar, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yüce Türk milleti müsterih olsun; bu coğrafyada bizler var oldukça hiçbir hain plan, hiçbir karanlık operasyon başarılı olamaz, olmayacaktır. Son günlerde bazı siyasetçilerin, bilerek ya da bilmeyerek, iyi niyetle ya da art niyetle, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin duygu ve düşüncelerini istismar eden açıklamalarına şahit oluyoruz. Ailesinden bölücü terör örgütüne karşı şehit ya da gazi vermemiş kişilerin, bizim adımıza ahkam kesmesini, fetva vermesini, politik çıkar kokan görüşlerini bizim düşüncelerimizmiş gibi sunmalarını reddediyoruz. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devletimizin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefini istemeyen iç ve dış odakların, kendi çıkarları uğruna bizleri malzeme yapmasına, ülkemizi sanki iki kutuplu bir yapıya sahipmiş gibi göstermeye çalışmalarını asla kabul etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, vatanın bekası ve ebed müddet devlet şiarıyla hareket ettiğimizi buradan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de 'Şehit Anneleri Buluşması' programı düzenlendi - Son Dakika

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