Mardin'de Tır-Otomobil Çarpışması

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Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde plakaları belirlenemeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.