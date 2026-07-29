Mardin\'de Trafik Kazası: Can Kaybı 3\'e Yükseldi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesinde dün gece otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu can kaybı 3'e yükseldi.

Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan Leyla Güneş (40) ile 4 yaşındaki kızı Rona Şevin Akgül olay yerinde can vermişti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Eymen Bıyık (10) da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı 5 kişinin tedavisine halen Mardin'deki çeşitli hastanelerde devam ediliyor.