Mardin'de hayat pahalılığı: 'Bir gün çalışıp yirmi gün oturuyorum'

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de yurttaşlar hayat pahalılığı karşısında gelirlerinin yetersizliğinden yakındı. Nihat Güzel adlı yurttaş işsiz olduğunu belirterek, "Bir gün çalışıp yirmi gün oturuyorum çünkü iş yok. Geçinebilmek için akşamları çöp topluyorum, satıp 500 lira kazanıyorum" dedi. Esnaf Necmettin Çelik ise "İşveren olarak eleman çalıştıramıyoruz, işçi bulmakta zorlanıyoruz çünkü verdikleri emeğe karşılık maaşı az buluyorlar. Ancak onların istediği maaş da bizi kurtarmıyor. Vergilerden, faturalardan ve kiralardan maalesef çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

Mardin'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, asgari ücretle geçinilebileceğini düşünmediğini söyledi. Büyükşehir Mardin'de hayat şartlarının zor olduğunu belirten yurttaş, şöyle devam etti:

"Hiç kimse asgari ücretle bir aileyi geçindiremez, o evi yönetemez. Kesinlikle maaşların yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum ama bu ülkede böyle bir şeyin olması çok zor. Asgari ücretle bir baba ya da anne evini geçindiremez, çocuklarına yetemez. Bu yüzden ekonominin çok kötü olduğunu ve halkın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete en kısa zamanda zam yapılmalı. Zaten insanların hali ortada. Bu insanlar asgari ücretle kira mı ödesin, evine gıda mı alsın, çocuklarının ihtiyaçlarını mı karşılasın, yoksa onları mı okutsun? Kesinlikle bir zam lazım ama maalesef bu ülkede böyle bir durum söz konusu değil. Kimse durup dururken 'İnsanlar geçinemiyor, zam yapalım' demez, yapmak da istemezler açıkçası. Allah herkesin, özellikle de asgari ücretle geçinenlerin yardımcısı olsun. Biz okuyanların da yardımcısı olsun. Sonuçta biz çalışmasak da ailelerimiz bizi okutabilmek ve evi geçindirebilmek için büyük zorluklar yaşıyor."

"UFAK ESNAF GERÇEKTEN ÇOK ZORLANIYOR"

Mardinli esnaf Necmettin Çelik ise artan maliyetler ve vergiler nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldiğini anlattı. Devletin küçük esnafa el uzatmasını isteyen Çelik, şunları söyledi:

"Esnafı bayağı yormaya başladılar, esnafa hiçbir şekilde yardım edilmiyor. Pos cihazı kesintisi yüzde 1'di, yüzde 10 yaptılar. Artık maliyetlere yetişemiyoruz; devletin buna el atması lazım. İşveren olarak eleman çalıştıramıyoruz, işçi bulmakta zorlanıyoruz çünkü verdikleri emeğe karşılık maaşı az buluyorlar. Ancak onların istediği maaş da bizi kurtarmıyor. Vergilerden, faturalardan ve kiralardan maalesef çok mağdur durumdayız. Devletin bu duruma müdahale etmesi, özellikle de vergileri indirmesi gerekiyor. Büyük esnafa pek bir şey olmuyor ama ufak esnaf gerçekten çok zorlanıyor. Şu an asgari ücret düşük olduğu için işler de durgun. Milletin alım gücü kalmadı, zorlanıyorlar. Kiralarımız çok yüksek, pos cihazı kesintileri arttı. Yani bu işler zincirleme bir reaksiyon, hepsi birbirine bağlı."

"GEÇİNEBİLMEK İÇİN AKŞAMLARI ÇÖP TOPLUYORUM"

İşsiz olduğunu ve ailesini geçindirebilmek için akşamları çöp topladığını anlatan Nihat Güzel ise şöyle konuştu:

"Biz ekonomiden pek anlamıyoruz ama her şey pahalanmış, millet aç durumda. Ben asgari ücretle bile çalışmıyorum, işsizim. Bir gün çalışıp yirmi gün oturuyorum çünkü iş yok. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Geçinmek inanın çok zorlaştı. Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıp bu duruma bir el atmalı. Her şey o kadar pahalı ki millet gerçekten perişan. Sofraya istediğimizi alamıyoruz. Geçinebilmek için akşamları çöp topluyorum, satıp 500 lira kazanıyorum. 500 lira nedir ki? Bu milletin hali ne olacak? Sadece ben değil, herkes halinden şikayetçi. Zengin zaten zengin, fakir ise çoktan bitmiş durumda. Yağ 310 liraydı, şimdi 500 lira oldu. Bu zamları Cumhurbaşkanı yapmıyor, fırsatçılar yapıyor, biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız zabıtaya, belediyeye talimat versin, marketleri denetlesinler. Milleti bu kadar soymaları ayıptır. Herkes ekmeğinin peşinde, anlıyoruz ama bu kadar da vicdansızlık olmaz. Biz herkesi Allah'a havale ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum, lütfen bu millete baksın. Televizyona çıkıp bir icraat yapsın, 'Bu zamlar artık yeter' desin. Yakında seçim var, sorunlar çözülmezse oy kaybedecek. Biz yine de ülkemizin bekası için onu destekliyoruz ama milletin dertlerini görmezden gelmesin. Çıkıp millete derdini anlatsın, marketlerdeki bu duruma müdahale etsin. Eskiden 1.000 lira olan kira şimdi 20 bin, 40 bin lira oldu. Bu nasıl ödenecek? Demek ki vicdan ve merhamet kalmamış."

"AİLELER ÇOCUĞUNUN CEBİNE HARÇLIK KOYAMIYOR"

Ekonomik krizin toplumun her kesimini borç batağına sürüklediğini belirten bir başka vatandaş ise şunları kaydetti:

"Maalesef asgari ücretle geçinemiyoruz. Ekonomik krizden dolayı işverenler işçilerini işten çıkarıyor. Bu nedenle insanlar çocuklarını okutamıyor, pazardaki fiyatlara yetişemiyoruz. Elektrik ve su faturaları almış başını gidiyor, 3-4 bin liradan aşağı fatura gelmiyor. Lütfen artık bu krize bir son verilsin. İnsanlar geçim sıkıntısından bunalmış durumda. Kriz olduğu için herkes birbirine faizle borç verip borç alıyor. Biz ne yazık ki siyasetle ilgilenemiyoruz. Şu an gündemimiz siyaset değil, tamamen ekonomik kriz. İnsanlar geçinemiyor. Aileler okula giden çocuğunun cebine harçlık koyamıyor, sadece bir parça ekmek ve domatesle günü kurtarmaya çalışıyor. Kirada olanları düşünemiyorum bile çünkü durum gerçekten çok zor. Kiralar 10-15 bin liradan aşağı değil. Pazarda iki poşet doldurup 5 bin lira harcayarak eve dönenler var. Bu millet ne yesin, ne içsin, neye yetişsin? Biz siyasetle ilgilenmiyoruz, sadece bu krize acil bir çözüm bulunmasını istiyoruz."