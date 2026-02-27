Mardin’e Lojistik Köy Projesi

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, "Gıda nasıl temel bir ihtiyaçsa; turizmin, ticaretin ve medeniyetin şehri olan Mardin için de lojistik dünyaya açılan o derece hayati bir ihtiyaçtır. Belirlediğimiz yeni lokasyonda sadece lojistik firmaları değil; küçük sanayi sitesi, kongre ve fuar salonu, konteyner ve gümrükleme alanlarının yanı sıra farklı sosyal aktivitelerin de yer alacağı tam donanımlı bir lojistik köy modeli inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, düzenlenen iftar programında Mardin'de görev yapan gazete, haber ajansı ve radyo temsilcileriyle bir araya geldi. Mardin TSO Meclis Başkanı Sabahattin Evrensel'in de katılım sağladığı iftar programında oda tarafından yürütülen projeler masaya yatırıldı.

Göreve geldiklerinde Mardin iş dünyasının ihtiyaçlarını önceleyen 5 yıllık stratejik plan hazırladıklarını belirten Çelik, "Stratejik planımız kapsamında ilk etapta belirlediğimiz 27 projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çatı kuruluşumuz TOBB'dan aldığımız güç ve Genel Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun küresel vizyonunun rehberliğinde proje süreçlerimiz aralıksız işliyor. Bu projelerle Türkiye genelindeki 367 oda arasında Mardin TSO'yu görünürlük, akreditasyon ve hizmet kalitesi açısından üst sıralara taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ilısu Yüzer GES projesinde yatırımcılar bekleniyor"

Yeni nesil ticaret anlayışına uyum sağlamak amacıyla yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi konularına öncelik verdiklerini belirten Hatip Çelik, Ilısu Barajı üzerinde planlanan 50 megavatlık yüzer Güneş Enerjisi Santrali projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Barajın yaklaşık 2 gigavatlık bir potansiyele sahip olduğunu tespit ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada ticaret sistemleri değişiyor. Yeşil dönüşümle başlayan süreç ve firmalarımız için karbon ayak iziyle devam edecek. Bu nedenle hem ilimizin hem de bölgemizdeki firmaların karbon ayak izlerinin azaltılması için GES projelerine büyük önem verdik. Bu kapsamda, Ilısu Barajı'nın üzerinde yaklaşık 50 megavatlık yüzer panel GES projemizin fizibilite çalışmalarını tamamladık. Bu devasa projemizi ilgili bakanlıklarımıza ve yatırımcılarımıza sunduk. Yakın zamanda, yap-işlet-devret modeliyle ya da bakanlığımızın desteğiyle bu GES projesinin faaliyete geçeceğine inanıyoruz. GES projemizin fizibilite raporunun bize gösterdiği en büyük avantajlardan biri şudur: Baraj üzerindeki bu paneller, hem karada mevcut alanlarımızı işgal etmiyor hem iklim değişikliğine olumsuz bir etki yapmıyor hem suyun buharlaşmasını önlüyor hem de %10 ila 15 oranında fazladan enerji kazanımı sağlıyor."

"Turizm Master Planı tamamlanmak üzere"

Mardin'de tarımdan sonraki en büyük sektörün turizm olduğunu vurgulayan Hatip Çelik, sektör temsilcilerinin bu alanda önemli yaptırımlar yaptığını aktardı. Çelik, "Gün geçtikçe gelişen, sistemi oturan ancak altyapı ve hizmet alanında hala bazı ciddi sorunlar yaşadığımız bir sektördür. Bu alandaki sorunları çözmek için başlanan Turizm Master Planımızın çalışmaları yakın süreçte tamamlanacak. Bu plan bittiğinde, şehrimizin turizminin gelişimi konusunda çok ciddi bir mesafe kat edeceğiz" dedi.

"Lojistik Merkez'in fizibilite çalışmaları devam ediyor"

Lojistik alanda kapsamlı projeler yürüttüklerini kaydeden Hatip Çelik, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 dönümlük alan üzerinde modern bir "Lojistik Merkez" kurulması için fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirtti. Mardin'in 46 bin araçtan oluşan güçlü bir araç filosuna sahip olduğunu hatırlatan Çelik, bu proje ile şehrin lojistik altyapısının dünya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Stratejik planımızda en önem verdiğimiz konulardan birisi de Mardin Lojistik Merkezi'dir. Biz bu konuyu gündeme aldığımızda sonradan öğrendik ki; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2010 yılında Türkiye genelinde 12 lojistik lokasyon belirlenmiş ve bunlardan biri de "Mardin Lojistik Köy" projesiymiş. Ancak maalesef o günden bugüne projede pek bir mesafe kat edilmemiş. Biz bu projenin mevcut lokasyonunu değiştirerek İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde, yaklaşık 2500 dönümlük bir alan üzerinde yeni bir lojistik köy projesinin fizibilite çalışmalarını başlattık. Gıda nasıl temel bir ihtiyaçsa; turizmin, ticaretin ve medeniyetin şehri olan Mardin için de lojistik dünyaya açılan o derece hayati bir ihtiyaçtır. Belirlediğimiz yeni lokasyonda sadece lojistik firmaları değil; küçük sanayi sitesi, kongre ve fuar salonu, konteyner ve gümrükleme alanlarının yanı sıra farklı sosyal aktivitelerin de yer alacağı tam donanımlı bir lojistik köy modeli inşa etmeyi planlıyoruz."