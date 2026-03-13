Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Mardin'de Konuştu: Güneydoğu Anadolu Bölgemizin İhracatı Geçtiğimiz Yıl 12 Milyar Doları Aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Mardin'de Konuştu: Güneydoğu Anadolu Bölgemizin İhracatı Geçtiğimiz Yıl 12 Milyar Doları Aştı

13.03.2026 23:14  Güncelleme: 23:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin'in ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığını ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toplam ihracatının 12 milyar doları geçtiğini açıkladı. Yılmaz, bu başarıda altyapı yatırımları ve iş dünyasının katkılarının etkili olduğunu vurguladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2002 yılında tüm Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ihracatı 700 milyon dolar bile değildi. Geçtiğimiz yıl ise 12 milyar doları aştık. Bugün tek başına Mardin bile 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor. Bu başarı altyapıya yapılan yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleriyle oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti. Yılmaz ve Işıkhan daha sonra bir otelde düzenlenen Mardin İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Bakan Işıkhan: Mardin, Türkiye Yüzyılının parlayan yıldızı

Programın açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in sadece tarihiyle değil, ekonomisi ve tarımıyla da öne çıktığını belirtti. Sağlanan huzur ikliminin yatırımların anahtarı olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Biz bu huzur ortamını, sizlerin yatırım azmi ve üretim gücüyle kalıcı bir refaha dönüştürmeye kararlıyız. Küresel dalgalanmalara rağmen her çeyrekte büyümeye, istihdamda ve iş gücüne katılım oranlarında daha iyiye gitmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Kaynaklarımız teröre değil, milletin refahına harcanacak

İş dünyası temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında "Terörsüz Türkiye" vizyonunun altını çizdi. Bölge üzerinde menfaat temelli çatışma ortamları oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve şiddete yer yok. Kaynaklarımızı boş yere harcamamız hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu kaynakları boş yere harcamak yerine; halkımızın refahı ve gençlerimizin geleceği için kullanacağımız bir dönem olacak. Önümüzdeki süreçte silahların gölgesinde olmayan demokratik siyaset daha da güç kazanacak" dedi.

"Tüm bölgenin 2002'deki ihracatını bugün tek başına Mardin yapıyor"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik uygulanan 'pozitif ayrımcılık' politikalarının meyvelerini verdiğini söyleyen Yılmaz, çarpıcı ekonomik veriler paylaştı:

"2002 yılında tüm Güneydoğu Anadolu Bölgemizin ihracatı 700 milyon dolar bile değildi. Geçtiğimiz yıl ise 12 milyar doları aştık. Bugün tek başına Mardin bile 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor. Bu başarı altyapıya yapılan yatırımlar ve iş dünyamızın gayretleriyle oldu."

Mardin'e 23 yılda 386 milyar liralık yatırım

Mardin'in muazzam bir tarım ve turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Yılmaz, şehirdeki 4 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin devam ettiğini aktardı. Turizmde geçtiğimiz yıl 3 milyon ziyaretçi ve 1 milyon konaklama rakamına ulaşıldığını belirten Yılmaz, "Sadece Mardin'imize son 23 yılda yaptığımız kamu yatırımları, bugünkü fiyatlarla tam 386 milyar liradır. Duble yollardan havalimanlarına, sulama projelerinden sağlığa kadar yatırımlarımız ortada" diye konuştu.

İçme suyu ve altyapı sorunları için düğmeye basıldı

Kalkınmanın kuş gibi iki kanadı olduğunu; birinin kamu, diğerinin özel sektör yatırımları olduğunu hatırlatan Yılmaz, 6. Bölge Teşvikleriyle yatırımcıları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda iş dünyasının ve yerel yöneticilerin sorunlarını da dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgedeki içme suyu hatlarındaki sıkıntılar ve yol eksiklikleri için ilgili dosyaları başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilere bizzat ileteceğini ve sorunların peyderpey çözüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Güneydoğu Anadolu, Ekonomi, Mardin, Yerel, Son Dakika

Advertisement
