Mardin Kızıltepe\'de Aksoy ve Esentekin şambörekle geçimlerini sağlayıp çocuk okutuyorlar

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Kızıltepeli Menire Aksoy ve Ayşe Esentekin, iki yıl önce zor koşullarda başladıkları şambörek yapımıyla geçimlerini sağlıyor. Aksoy, "Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için bu işe başladım. Ağabeyimin ve kaynımın çocuklarını, bir de manevi kızımı okutuyorum" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 Mart Parkı yemek pişirme alanlarında hizmet veren Menire Aksoy ve Ayşe Esentekin, iki yıl önce başladıkları şambörek üretimiyle geçimlerini sağlıyor.

Menire Aksoy, "Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için bu işe başladım. Ağabeyimin ve kaynımın çocuklarını, bir de manevi bir kızım var, onu okutuyorum. Hepsinin sorumluluğu bende ve burada kirada oturuyorum" dedi.

Şambörek yapımına iki yıl önce iki kadın olarak başladıklarını anlatan Aksoy, ilk dönemlerde zor koşullarda çalıştıklarını söyledi. Aksoy, "Fikir ikimizden çıktı. İlk başta çok küçük bir dükkanımız vardı; elektriği, suyu, lavabosu, hiçbir şeyi yoktu. İşe o şartlarda başladık. Sonra işler biraz iyi gidince şimdiki yerimize geçtik" diye konuştu.

"KENDİ EMEĞİMLE ÇALIŞIYORUM"

Herhangi bir kurumdan düzenli gelirinin olmadığını belirten Aksoy, "Hiçbir yerden, devletten veya başka bir kurumdan aldığım bir maaşım ya da gelirim yok. Sadece kendi emeğimle çalışıyor ve kendi paramı kazanıyorum. Kimse bana bakmıyor; manevi kızımı ve diğer çocukları okutabilmek için bu işi yapmaya mecburum" dedi.

Çalışma koşullarının özellikle sıcak havalarda zorlaştığını anlatan Aksoy, sabahtan akşama kadar yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Aksoy, "Sabah 09.00'da dükkanı açıyor, akşama kadar çalışıyoruz. Bu sıcaklarda, kliması bile olmayan bir ortamda iki kadın olarak sabahtan akşama kadar ter döküyoruz. Sadece bir şambörek satabilmek, ekonomik sıkıntılarımızı aşabilmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde gelip kilolarca soğan doğruyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÖRESEL LEZZETLERİMİZİ TANITMAK İSTİYORUZ"

Şamböreğin Mardin'in geleneksel lezzetlerinden olduğunu belirten Menire Aksoy, yörede "patile" olarak adlandırılan yemeğin hazırlanışında doğal ürünler kullandıklarını söyledi.

Aksoy, "Bu yemek Mardin'in çok eski, geleneksel ve en meşhur lezzetlerinden biridir. Bütün aşamalarını doğal yöntemlerle yapıyoruz. Hem kendi ayaklarımızın üzerinde durmak hem de yöresel lezzetlerimizi millete tanıtarak insanlara faydalı olmak istiyoruz" dedi.