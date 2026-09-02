Mardin Kızıltepe'de yüksekten düşen 5 çocuk babası işçi, 3 gün sonra hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 çocuk babası Kaya, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber: Gülten Akgül
(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki Kadir Kaya 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos Pazartesi sabahı çalıştığı iş yerinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 5 çocuk babası Kadir Kaya, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: ANKA
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