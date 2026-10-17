Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, 9 günde 172 etkinlik düzenlenecek

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgan, Mardin'de yaptığı konuşmada, "Amacımız yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek ve yerel ekonomiyi desteklemektir" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23. durağı olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, Sabancı Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri'nin büyük bir marka değerine ulaştığına işaret etti.

Yazgan, Mardin'in festivale 17-25 Ekim tarihleri arasında ikinci kez festivale ev sahipliği yaptığını belirterek, 9 günde, 9 farklı mekanda 172 etkinlik düzenleneceğini aktardı. Mardin'in yalnızca tarihi yapısıyla değil, gastronomisiyle de öne çıktığını vurgulayan Yazgan, mutfak kültürüne yönelik özel projelere değinerek şunları kaydetti:

"Mardin'in zenginliği sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30'dan fazla restoranı bir araya getiren 'Lezzet Noktası' projemizle bu zenginliği geniş kitlelere tanıtıyoruz. Gamze Cizreli'nin ev sahipliğinde, Michelin yıldızlı şeflerimizle Mardin mutfağının hikayesini ele alacak ve şehrimizin gastronomi değerlerini tüm dünyada daha görünür kılacağız. Amacımız yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek ve yerel ekonomiyi desteklemektir. Festival boyunca yaşanan hareketlilik, esnafımıza ve konaklama sektörüne oldukça büyük miktarda katkı sunuyor. Ücretsiz etkinliklerimizle de sanatı toplumun her kesimiyle buluşturuyoruz."

"MEZOPOTAMYA VE ANADOLU TOPRAKLARINDA BARIŞ OLDUĞU SÜRECE TURİZMİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE YAŞANACAKTIR"

Huzur ve güven ortamının turizme yansımalarına değinen Yazgan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yoğun mesaisiyle çok özel bir sürece girdik. Eğer bir yerde huzur varsa, insanlar kendini güvenli hissediyorsa orada mutluluk vardır; sofrasını, sevinçlerini paylaşmak için misafir bekler. Gündüzüyle gecesiyle tam bir huzur şehrinin içerisindeyiz. Mezopotamya ve Anadolu topraklarında barış olduğu sürece turizmimiz en iyi şekilde yaşanacaktır. Yurt dışından gelen misafirlerimizin katlanarak artan oranları, bu güzel projenin meyvelerinden sadece bir tanesidir. Bu coğrafyada huzur, güven ve mutlulukla yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.