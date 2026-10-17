Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, 9 günde 172 etkinlik düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, 9 günde 172 etkinlik düzenlenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, 9 günde 172 etkinlik düzenlenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kültür Yolu Festivali, Sabancı Kent Müzesi'ndeki törenle ikinci kez başladı; 17-25 Ekim'de 9 günde 9 mekanda 172 etkinlik düzenlenecek. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgan, festivalin kültür turizmini geliştirip esnafa ve konaklama sektörüne katkı sunduğunu söyledi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgan, Mardin'de yaptığı konuşmada, "Amacımız yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek ve yerel ekonomiyi desteklemektir" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23. durağı olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, Sabancı Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri'nin büyük bir marka değerine ulaştığına işaret etti.

Yazgan, Mardin'in festivale 17-25 Ekim tarihleri arasında ikinci kez festivale ev sahipliği yaptığını belirterek, 9 günde, 9 farklı mekanda 172 etkinlik düzenleneceğini aktardı. Mardin'in yalnızca tarihi yapısıyla değil, gastronomisiyle de öne çıktığını vurgulayan Yazgan, mutfak kültürüne yönelik özel projelere değinerek şunları kaydetti:

"Mardin'in zenginliği sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30'dan fazla restoranı bir araya getiren 'Lezzet Noktası' projemizle bu zenginliği geniş kitlelere tanıtıyoruz. Gamze Cizreli'nin ev sahipliğinde, Michelin yıldızlı şeflerimizle Mardin mutfağının hikayesini ele alacak ve şehrimizin gastronomi değerlerini tüm dünyada daha görünür kılacağız. Amacımız yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kültür turizmini geliştirmek ve yerel ekonomiyi desteklemektir. Festival boyunca yaşanan hareketlilik, esnafımıza ve konaklama sektörüne oldukça büyük miktarda katkı sunuyor. Ücretsiz etkinliklerimizle de sanatı toplumun her kesimiyle buluşturuyoruz."

"MEZOPOTAMYA VE ANADOLU TOPRAKLARINDA BARIŞ OLDUĞU SÜRECE TURİZMİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE YAŞANACAKTIR"

Huzur ve güven ortamının turizme yansımalarına değinen Yazgan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yoğun mesaisiyle çok özel bir sürece girdik. Eğer bir yerde huzur varsa, insanlar kendini güvenli hissediyorsa orada mutluluk vardır; sofrasını, sevinçlerini paylaşmak için misafir bekler. Gündüzüyle gecesiyle tam bir huzur şehrinin içerisindeyiz. Mezopotamya ve Anadolu topraklarında barış olduğu sürece turizmimiz en iyi şekilde yaşanacaktır. Yurt dışından gelen misafirlerimizin katlanarak artan oranları, bu güzel projenin meyvelerinden sadece bir tanesidir. Bu coğrafyada huzur, güven ve mutlulukla yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yazgan, konuşmasının ardından basın mensuplarının festival programında yerel sanatçılardan çok popüler isimlere ağırlık verildiğine ilişkin sorusu üzerine, "Biz yerel sanatçılarımızı hiçbir zaman unutmadık, onlar bizim için festivalin en değerli isimleri. 172 etkinliğin bütününe baktığınızda birçok yerel sanatçımızı bu etkinliklerin içerisine zaten dahil ettik. Ana sahnelerdeki popüler isimler ise tamamen gençlerimizin yoğun taleplerine karşılık verebilmek, onların buluşmak istediği isimleri buraya getirmek amacıyla belirlenmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatEtkinliklerGastronomiMardinKültürTurizmYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
14:03
Futbolda tarihi yenilik Hakemler artık bunu kullanacak
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:42:57. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin Kültür Yolu Festivali ikinci kez başladı, 9 günde 172 etkinlik düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei