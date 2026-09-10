Mardin Nusaybin'de baba-kız cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de baba-kız cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Mardin Nusaybin\'de baba-kız cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından 12 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 14 yıl önce İsmail Akın (62) ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin'in İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012 tarihinde meydana gelen olayda, çobanlık yapan İsmail Akın ile kızı Elif Akın, başlarından vurulmuş ve başları taşla ezilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri uzun yıllar belirlenemedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarının ardından dosya yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardin Nusaybin'de baba-kız cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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