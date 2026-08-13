Mardin STK Platformu'ndan 'Çerçeve Yasa' Vurgusu - Son Dakika
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Mardin STK Platformu'ndan 'Çerçeve Yasa' Vurgusu

Mardin STK Platformu\'ndan \'Çerçeve Yasa\' Vurgusu
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Mardin STK Platformu, yeni kanunun barış ve eşitlik için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'de 60'ı aşkın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu, "Çerçeve Yasa" olarak nitelendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u toplumsal barış ve kardeşlik açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, adalet, hukuk ve eşit vatandaşlık temelinde yeni bir dönemin inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Mardin STK Platformu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ilgili açıklama yaptı. Platform adına açıklamayı yapan Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdülselam Demir, kanunun 476 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğine dikkat çekerek, sürecin toplumsal barış, kardeşlik ve huzur açısından kritik bir aşama olduğunu belirtti.

Demir, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak; hukukun güçlendiği, özgürlüklerin arttığı ve refah seviyesinin yükseldiği bir sürecin inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

"HUKUK VE AHLAK DIŞI UYGULAMALAR SON BULMALI"

Terörün yarattığı tahribata değinen Demir, terörle mücadele gerekçesiyle zaman zaman hukuk ve ahlak sınırlarının dışına çıkan uygulamaların da sona ermesi gerektiğini söyledi. Farklılıkların tehdit olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Şiddet, nefret, dışlama, ötekileştirme ve dış güçlere angaje olmaya hepimiz beraber karşı durmalıyız. Farklılıklarımızı tehdit değil, zenginlik gören eşit vatandaşlık ve hukuk temelinde kardeşliğimizi pekiştirecek adımları atmak hepimizin sorumluluğudur. Ekmeğimizi, aşımızı azaltan, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozan tüm odakların ve teşebbüslerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ortak yaşam ve beraberlik için yaşasın adalet, yaşasın kardeşlik."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin STK Platformu'ndan 'Çerçeve Yasa' Vurgusu - Son Dakika

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