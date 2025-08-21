Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi

Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi
21.08.2025 12:33  Güncelleme: 12:35
Kapadokya Üniversitesinin öncülüğünde Mardin'in turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm vizyonunu şekillendirecek stratejik adımlar değerlendirildi. Katılımcılar, gastronomi, kültür, sağlık turizmi gibi konular üzerinde çözüm önerileri geliştirdi.

Kapadokya Üniversitesinin Türkiye genelinde yürüttüğü Turizm Master Planı çalışmalarının bir yenisi Mardin için hayata geçirildi. Şehrin turizm potansiyeline yön verecek yol haritasını ortaya koymayı amaçlayan Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı, 20 Ağustos 2025'te Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

Çalıştaya; Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile çok sayıda kurum temsilcisi, sektör paydaşı ve akademisyen katıldı. Kapadokya Üniversitesi adına Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından hazırlıkları yürütülen Mardin Turizm Master Planı sunuldu.

Kapadokya Üniversitesinin farklı illerde sürdürdüğü turizm master planı çalışmaları, Mardin için de bölgenin turizm vizyonunu şekillendirecek stratejik bir yol haritası sunuyor. Akademik yetkinliği ve kurumsal tecrübesiyle öne çıkan Kapadokya Üniversitesi, bu süreçte tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek kentin turizmde hak ettiği konuma ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Mardin'in sahip olduğu turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve kentin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesi için yapılması gerekenlerin münazara edildiği çalıştayda, Kapadokya Üniversitesinin akademik birikimi ve paydaşlarla kurduğu güçlü iş birliği doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Etkileşimli arama konferansı ve tematik masa oturumları aracılığıyla şehrin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve gelişim alanları katılımcıların görüşleriyle değerlendirildi. Gastronomi, kültür ve inanç turizmi, tanıtım ve pazarlama, destinasyon yönetimi, sağlık turizmi, ekoturizm ve spor turizmi, dijitalleşme ve akıllı turizm başlıklarında çözüm odaklı öneriler geliştirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi

11:14
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi
