Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryanilerin Doğuş Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryanilerin Doğuş Bayramı'nı Kutladı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryanilerin Doğuş Bayramı\'nı Kutladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryanilerin Doğuş Bayramı'nı kutladı. Akkoyun, Mardin'in farklı etnik ve dini yapıya sahip insanlarının bir arada yaşamasının önemini vurguladı.

25.12.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Doğuş Bayramı dolayısıyla Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek, Süryanilerin bayramını tebrik etti.

Vali Akkoyun'u Kırklar Kilisesi girişinde Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Süryani vatandaşlar karşıladı. Süryanilerin bayramını tebrik eden Vali Akkoyun, "Güzel bir coğrafyada, güzel bir şehirde yaşıyoruz, önemli bir şehirde yaşıyoruz. Mardin, birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergileyen dünyaya örnek bir şehir. Yüzyıllardır farklı etnik yapıya, farklı dine sahip kardeşlerimiz birlikte yaşıyorlar, komşuluk yapıyorlar, yan yana esnaflık yapıyorlar. Hüzünde beraberler, sevinçte beraberler. Aynı duyguları paylaşıyorlar, aynı sofraya oturuyorlar. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Her ne kadar farklı dinlere ve dillere sahip olsak da bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir, bizi güçlü kılan yönümüzdür. Mardin, atalarımızdan devir aldığımız bu mirası tüm dünyaya gösteren örnek bir şehirdir. Buradaki bu an, bulunduğumuz bu ortam da aslında bu güzelliğin yansımasıdır. Hristiyan kardeşlerimizin, Süryani kardeşlerimizin Doğuş bayramlarını kutluyoruz. Rabbim böyle bayramları birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın inşallah. Bu güzel günlerde sevgi ve saygıyı konuşarak, güzel sözlerle birbirimizi güçlendirerek daha da kenetleneceğiz" dedi.

Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, "Bu bayram ve kutladığımız bütün bayramların bölgemiz ve ülkemiz için esenliğe, barışa ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Barışa, huzura, kardeşliğe ve dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Özellikle yanı başımızda cereyan eden olaylar, maalesef savaşlar, hoşgörüsüzlükler bütün insanları derinden etkiliyor. Oysa kardeşlik, dayanışma, sevgi ve saygı çok önemli bir gerçeğimiz, hatta özümüz. İnsanlar olarak özümüze dönmek zorundayız. Özellikle ülkemizin birliği, beraberliği, dayanışması, birbirimize olan sevgi ve saygımız had safhada olmalı. Birbirimizi sevmeliyiz. Görüyoruz Suriye'de, Irak'ta olan bitenleri. Ülke olarak onlara medeniyetimizle, sevgimizle, dayanışmamızla, aklımızla ve dirayetimizle örnek teşkil edecek bir kapasiteye sahibiz" şeklinde konuştu

Bayramlaşma programında Vali Akkoyun'a Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryanilerin Doğuş Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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