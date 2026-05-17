Mardin'de avukattan 'yabancı ve memur kriteri'ne suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de avukattan 'yabancı ve memur kriteri'ne suç duyurusu

17.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de bir avukat, kiralık daire ilanında 'yabancı ve memur kriteri var' notu görünce emlakçıyı arayıp durumu doğrulattı ve nefret ile ayrımcılık suçundan savcılığa başvurdu.

Mardin'de bir avukat, site üzerinden kiralamak istediği dairenin açıklama kısmında "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaşınca şikayette bulundu.

Mardin'de avukat Gurbet Bilbay, daire kiralamak için sitelerden ilanlara baktı. Bilbay, ilanlardan beğendiği dairenin detaylarından açıklama kısmına bakınca, "yabancı ve memur kriteri var" notuyla karşılaştı. Bunun üzerine emlakçıyı arayan Bilbay, kriteri ve evin durumunu sorunca açıklama kısmındaki not doğrulandı. Bunun üzerine "nefret ve ayrımcılık" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Gurbet Bilbay, emlak ofisine gidildiğinde şartlar sunuluyorsa suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi. Bilbay, "Bekarlara kesinlikle ev verilmez, memur şartı aranıyor ya da Mardinlilere ev yok, yabancı şartı aranıyor. Burada verdiğim örnek Mardinli aslında. Bir emlak ofisine gittik. Bize bu şartı sundu. Mardinliyseniz size ev vermiyoruz, yabancı memur şartımız var denildi. Bununla ilgili böyle bir durumda ne yapılabilir. Direkt başvuru formunu doldurabilirsiniz ya da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi.

Burada bir nefret, ayrımcılık suçu olduğuna dikkat çeken avukat Bilbay, "Anayasa Mahkemesi gereği. Ama buna rağmen maalesef bazı emlakçılarımız bunu yapıyor. Ayrıca şöyle bir durumla da karşılaştık. Emlakçı, üst kattaki daireyle ilgili yetkili olmadığı halde onunla ilgili de aynı şeyi söyledi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mardin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de avukattan 'yabancı ve memur kriteri'ne suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de avukattan 'yabancı ve memur kriteri'ne suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.