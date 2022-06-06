Marifetlerini sergilediler - Son Dakika
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Marifetlerini sergilediler

06.06.2022 16:50
Marifetlerini sergilediler

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Adıyaman'ın Samsat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Adıyaman'ın Samsat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Samsat baraj kıyısında düzenlenen sergi açılışına Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Kahta ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdülkadir Ceran, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeni ile düzenlenen eserlerin sıradan yapılan eserler olmadığını, Samsat'ın kültür ve tarihi dokusunu yansıttığını söyledi.

Tepe, "Amacımız, öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak ve her yaşta öğrenmeyi teşvik etmektir. Tarih ve kültürel dokumuzu günümüz ile birleştirerek güçlü bir bağ oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile yıl içerisinde yaklaşık 2 bin kişiye ulaştık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen ilçemiz Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer bütün kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı selamlama konuşmasında, özellikle kadınların toplumdaki yeri ve statüsünün yükseltilmesi için Halk Eğitim ve ÇATOM aracılığı ile projeler yürütüldüğünü belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Konuşmaların ardından Samsat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinden açılan kurslarda üretilen eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapılarak, eserler hakkında bilgi alındı. Folklor gösterisi, müzik dinletisi ve yöresel yemeklerin ikramı ile program sona erdi. - ADIYAMAN

Marifetlerini sergilediler
Marifetlerini sergilediler
Marifetlerini sergilediler
Marifetlerini sergilediler

YORUMLAR
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Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı Kahta Belediyesi ilçenin en eski çeşmesini yeniliyor Kahta Belediyesi ilçenin en eski çeşmesini yeniliyor
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Halil Fırat, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marifetlerini sergilediler - Son Dakika

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