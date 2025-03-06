Market Çalışanı Kaza Anında Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Market Çalışanı Kaza Anında Son Anda Kurtuldu

Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete girdi; çalışan kıl payı kurtuldu.

06.03.2025 00:31
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Ezilmekten son anda böyle kurtuldu

Market çalışanı canını zor kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete girdi. Market çalışanının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yol üzerinde hızla ilerleyen 01 B 6197 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete girdi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Market çalışanı canını zor kurtardı

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor. O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.

Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Market Çalışanı Kaza Anında Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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