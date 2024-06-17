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Market deposunda yangın çıktı: 2 kişi dumandan etkilendi

KONYA - Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan bir markette çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketin dışında bulunan depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.