Marmara Adalar Belediyesi cami halılarını yıkayıp kış sezonuna hazırlıyor

Marmara Adalar Belediyesi tarafından ilçedeki camilerin temizliğine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, ada genelindeki camilerin halıları yıkanarak ibadete uygun hale getiriliyor.

Marmara Adalar Belediyesi ekipleri, ibadet alanlarının temiz ve hijyenik şartlarda hizmet vermesi amacıyla camilerde halı yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki camilerde bulunan halılar ekipler tarafından yıkanarak temizleniyor.

Her yıl iki kez gerçekleştirilmesi planlanan halı yıkama uygulamasının, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalarla camilerin ibadet alanlarının temizliğinin sağlanması ve kış sezonuna hazırlanması hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından ada genelindeki camilerde yürütülen çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.