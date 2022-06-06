Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı

06.06.2022 17:28
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı

Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı bugün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin online olarak katılımıyla yapıldı.

Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı bugün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin online olarak katılımıyla yapıldı.

Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı bugün Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin çevrimiçi online olarak katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya illerine bağlı il müdürleri, idari mali işler şube müdürleri ve teknik personelle beraber söz konusu illerin bağlı kuruluş idari amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürü Dr. Celaleddin Ensar Şengül ve Personel Genel Müdürü Adem Dinç'in konuşmaları ile başladı.

Programa çevrimiçi online olarak katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci açılış konuşmasında, "Değerli mesai arkadaşlarım öncelikle sizi muhabbetle selamlıyorum. Personel Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Marmara Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Verimli bir toplantı olması dileklerimle hoş geldiniz diyorum. Bu toplantıyı gerçekleştiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım bilindiği üzere olumsuz etkileri devam eden iklim değişikliği ve pandemiye ilgili olarak tarımsal üretimde de sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür olumsuzluklara rağmen tarımsal üretim kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmayı planlıyoruz. Hızla değişen ülke içi ve dışı değişimlere bağlı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünya koşulları göz önüne alınarak sağlam temeller üzerine konumlandırmak zorundayız. Çalışanlarımızın bakanlığın hedefleriyle uyumlu kurumsal aidiyet ile çalışmalarını sürdürmeleri için bu tür hizmet içi eğitimlere önem veriyoruz. Ayrıca kurum içi eğitimlerin zenginleştirilerek ve güncellenerek yaygınlaştırılması önemlidir. Bu eğitim ihtiyaç duyulan konular göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır, İç iletişim kurumsal aidiyet, etik ve davranış ilkelerine, disiplin mevzuatından ihale mevzuatına kadar pek çok kritik konuda bilgilendirme yapılacaktır. Değerli mesai arkadaşlarım öncelikle sizlerden beklentim üreticilerimizle beraber anlayışla çalışmalarını sürdürmeleridir. Marmara Bölgesi Kurum İçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısının yararlı ve hayırlara vesile olmasını diliyorum hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum" dedi.

Marmara Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısının 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında uzman eğiticilerin sunumları ve eğitimleriyle DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe Ar-Ge Eğitim Merkezi'nde devam etmesi planlanmaktadır. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı
Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Marmara Bölgesi, Vahit Kirişci, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi 1. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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