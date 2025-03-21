Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları Toplantısı Gerçekleştirildi

Körfez'de düzenlenen "Marmara Bölgesi Deprem Hazırlıkları" toplantısında, alınması gereken önlemler, hazırlık süreçleri ve afet yönetimi konuları ele alındı.

Toplantı, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile müdürler katıldı. Toplantıda, deprem riski taşıyan Marmara Bölgesi'nde alınması gereken önlemler, hazırlık süreçleri ve afet yönetimi konuları ele alındı.

Körfez Belediyesi'nin depreme karşı attığı önemli adımlardan biri olan Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması ve ilçede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri de toplantının gündeminde yer aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede devam eden ve planlanan kentsel dönüşüm projeleriyle, Körfez'in depreme karşı daha dirençli hale getirileceğini vurguladı.

Ayrıca, belediye olarak afetlere hazırlıklı olmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Toplantıda, ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği ve muhtemel bir deprem durumunda en hızlı şekilde müdahale edebilmek adına koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. - KOCAELİ