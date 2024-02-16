Marmara Denizi\'nde Fırtına Balık Fiyatlarını Yükseltti

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki tezgahlarda balık çeşidi azalırken, fiyatlar ise arttı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Marmara Denizi'ndeki fırtına sebebiyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması, avlanma sürecini olumsuz etkiledi. Bu durum Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık tezgahlarında çeşitliliğin azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Ramazan Dere, hamsinin 150 liradan, istavritin 70 liradan ve sardalyanın 50 liradan satıldığını ifade etti. Dere, "Bugün Bandırma Su Ürünleri Hali'nde çeşitlerimiz kısıtlı. Mezgit ve karides gelmeye başladı ancak fiyatları pahalı. Mezgit ve karidesin fiyatları 200 lira bandında. Mazot fiyatlarının artmasıyla balık fiyatlarında da artış söz konusu oldu. Vatandaş hamsinin 150 liraya çıkması nedeniyle istavrit ve sardalyaya yönelmiş durumda. 2 gündür sert bir hava var, tekneler bağlı. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının düzelmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR
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