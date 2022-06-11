Marmara Park AVM'de IMAX sinema sistemi rezaleti

Yüksek teknoloji sinema sistemleri 'IMAX' ile hizmet verdiğini belirten sinema salonları, vatandaşı hayal kırıklığına uğratıyor.

Vizyona giren, görüntü ve ses kalitesi güçlendirilmiş yeni filmleri, yüksek bilet fiyatlarıyla vatandaşa IMAX teknolojisiyle sunan sinema salonları, yeterli teknik personeli istihdam etmemesi sebebiyle sinemaseverlere hüsran yaşatıyor.

Marmara Park AVM'de yüksek teknoloji IMAX sistemiyle film seyretmeye gidenler, cumartesi sabah seansında cihazın arıza yapması üzerine filmi yarıda bırakarak salonu terk etti. Film meraklarına, yüksek çözünürlüklü, görüntü kalitesi ve güçlü ses efekti vaadiyle normal tarifenin çok üzerinde fiyatla biletleri satılan IMAX filmler, bazı AVM'lerdeki işletmecilerin yeterli teknik desteği sağlayamaması sebebiyle sinemaseverlerin keyfini yarıda bırakıyor.

Hafta sonu Marmara Park AVM'deki Cinemaximum salonlarında IMAX film çalıştırıcıları arıza yaptı. Onlarca sinemasever, filmin en heyecanlı yerinde salonu terk etti. Türkiye'de ileri teknoloji ile film seyreden elit kesimi mağdur eden işletmeciler, bu teknolojiyi ön plana çıkararak bilet satışı yapıyorlar.

Öte yandan sinemaseverler, sinema işletmelerinin birkaç firmanın kontrolünden çıkartılarak, daha rekabetçi hale getirilmesini istedi. - İSTANBUL