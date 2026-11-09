Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde mesajla andı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ünlü mesajında, Atatürk'ü anlamanın O'nun fikirlerini yaşatmak ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Başkan Ünlü mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı ve aydınlık geleceğimizin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz. Atatürk'ü anmak, yalnızca 10 Kasım'da onu hatırlamak değil; düşüncelerini anlamak, mücadelesini kavramak ve bizlere bıraktığı değerleri hayatın her alanında yaşatmaktır. Çünkü Atatürk bir milletin geleceğini değiştiren büyük bir lider olmasının yanında aynı zamanda aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın ışığında geleceğe yürüyen bir ülkenin yolunu aydınlatan ölümsüz bir fikir önderidir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, O'nun 'en büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarını ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmenin yolu; çalışmaktan, üretmekten ve her şartta Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmaktan geçmektedir. Bizler de Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda; demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve eşitliğe bağlı kalarak ülkemiz ve kentimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Marmaris'i daha çağdaş, daha yaşanabilir ve geleceğe güvenle bakan bir kent haline getirme mücadelemizde en büyük rehberimiz, Atatürk'ün ilke ve devrimleri olmaya devam edecektir. Aradan geçen yıllar, ona duyduğumuz özlemi azaltmadığı gibi, fikirlerinin ve mücadelesinin değerini daha da büyütüyor. Biliyoruz ki Atatürk'ü yaşatmak, onun açtığı yolda kararlılıkla yürümek ve emanetine sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya, Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.