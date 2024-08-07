Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocuklarla birlikte parkı açtı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocuklarla birlikte parkı açtı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocuklarla birlikte parkı açtı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Beldibi İnönü Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkı çocuklarla birlikte açtı. Park, çocuk oyun alanı, futbol sahası, koşu yolu ve açık hava spor aletleriyle bölge halkının hizmetine sunuldu.

07.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Beldibi İnönü Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkı çocuklarla birlikte açtı.

Marmaris Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çocuk parkı, yine çocuklarla birlikte açıldı. Beldibi İnönü Caddesi'ndeki parkın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Meclis Üyeleri, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Parkın açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Başkan Ünlü, onlarla birlikte kısa süreliğine futbol da oynadı. Bölge sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektiren Ünlü, "Marmaris'in her mahallesinde yeni parklar, nefes alınacak alanlar hizmete açacağız. Büyüklerin keyifle vakit geçireceği, miniklerimizin kahkahalarıyla dolduracağı bu parkımız da Marmaris'imize hayırlı olsun. Ben parkı çocuklarımıza emanet ediyorum. Güle güle kullansınlar" dedi.

İnönü Caddesi ile 66. sokak kesişiminde bulunan toplamda 2950 metrekarelik park; 200 metrekare çocuk oyun alanı, 465 metrekare çim futbol sahası, 95 metre koşu yolu ve açık hava spor aletleri ile bölge halkının hizmetine sunuldu. Parktaki en ilgi çeken oyuncak ise trombolin oldu. Bir tane daha trombolin konulmasını isteyen çocukların isteğini kırmayan Başkan Ünlü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bir adet daha konulması talimatı verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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