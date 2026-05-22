Başkan Ünlü, personelle bayramlaştı

Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Acar Ünlü, personelle bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kurban Bayramı öncesindeki son mesai gününde gerçekleştirilen programda Başkan Acar Ünlü, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte hem Makine Araç Parkı'nda hem de Ana Hizmet Binası'nda görev yapan personelle buluştu.

Programın ilk durağı Makine Araç Parkı oldu. Burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinin saha personeliyle bir araya gelen Başkan Ünlü, bayram süresince görev yapacak çalışanlara kolaylıklar diledi. Ana Hizmet Binası'nda görev yapan personel için ise başkanlık makamında bayramlaşma gerçekleştirildi.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'imiz için büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. İlçe sakinlerimizin ve bayramda ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacağız. Hepinize kolaylıklar diliyor, ailenizle birlikte nice güzel bayramlar temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA