Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ramazan Bayramı Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramların toplumdaki barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Ünlü, bayramda vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

28.03.2025 12:28  Güncelleme: 12:30
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Ünlü, "Ramazan Bayramı'nın hepimize umut, neşe ve yeni sevinçler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında tüm yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Ünlü "Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde kutladığımız Ramazan Bayramı'nın hepimize umut, neşe ve yeni sevinçler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayramların toplumdaki barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi açısından çok önemli günler olduğunu ifade eden Başkan Ünlü, "Bayramlar dostluktur, kardeşliktir. Bayramlar birliğimizi ve dirliğimizi sağlayan, bizi biz yapan duyguların en yoğun yaşandığı günlerdir. Sevginin ve saygının bir selamla, bir merhabayla, sımsıcak bir kucaklaşmayla yeniden coşkuyla haykırıldığı zamanlardır. Özlediğimiz bayramları yaşamanın, dostlarla kucaklaşmanın, kaybettiklerimizi anmanın, küslükleri bitirmenin zamanıdır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini ve bayram neşemizin daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramla ilgili olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Ünlü, "Hem ilçemizde yaşayan komşularımızın hem de tatil için gelecek misafirlerimizin gönül rahatlığıyla bayram geçirmesi için çalışmalarımızı tamamladık. 9 günlük tatil boyunca zabıta ve temizlik ekiplerimiz başta olmak üzere özellikle dışarıda çalışan personelimiz bayramda daha yoğun mesai yapacak. Her an vatandaşlarımızın yanında olacak, muhtemel sıkıntılara anında müdahale edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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