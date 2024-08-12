Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek seçim döneminde sunmuş olduğu manevi destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Görüşmede seçim süreci, projeler ve Türkiye gündemi gibi konular ele alındı.

12.08.2024 17:25  Güncelleme: 17:26
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek seçim döneminde sunmuş olduğu manevi destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Emirgan Korusu'ndaki başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede seçim süreci, seçimin üzerinden geçen 4 aylık süre ve önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye gündemi, belediyelerle ilgili alınan kararlar gibi konuların da konuşulduğu ziyaretle ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu bizlere seçim döneminde sunmuş olduğu manevi destekten ötürü teşekkürlerimi iletmek üzere ziyaret ettim. 4 aylık görev sürecimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz başkanımıza, yurttaşlarımızın selamını ileterek kendisini Marmaris'e davet ettim" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başkan Acar Ünlü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç başkanların başarılı olacağına inancım tam" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Acar Ünlü, Ekrem İmamoğlu'na çeşitli hediyeler taktim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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