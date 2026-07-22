Başkan Ünlü, Çamdibi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Ünlü, Çamdibi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Ünlü, Çamdibi\'nde vatandaşlarla buluştu
22.07.2026 14:10  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Çamdibi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ünlü, katılımcı belediyecilik anlayışıyla sorunların çözüleceğini ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Çamdibi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ünlü, sorunların yerinde tespit edilerek çözümlerin halkın katılımıyla üretileceğini belirterek, "Marmaris'i birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların talep ile önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Çamdibi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çamdibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özdemir ve Erdal Nur, Çamdibi Mahalle Muhtarı Sezer Kılıç ile belediyenin birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle buluşmalarının katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Sizleri dinlemek için buradayız. Mahallenizin ihtiyaçlarını, sizlerin taleplerini doğrudan sizlerden duymak bizim için çok önemli. Biz mahallelerimizin tamamından yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak fark etmediğimiz, gözümüzden kaçan konular da olabilir. Bu sorunlara çözüm üretmek ve hizmetlerimizi sizlerin beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz" dedi. Vatandaşların belediye yönetimiyle iş birliği içinde olmasının önemine dikkat çeken Başkan Ünlü, "Marmaris'i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri ise toplantıda temizlik, çevre düzenlemeleri, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere çeşitli konulardaki talep, öneri ve görüşlerini dile getirdi. İletilen tüm talepler ilgili birim müdürleri tarafından tek tek not alınırken, çözüm süreçlerinin diğer kurumları da ilgilendiren konularla birlikte takip edileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acar Ünlü, Politika, Marmaris, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ünlü, Çamdibi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
İsrail, Trump’a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

13:56
Özgür Özel’e destek sözü vermişti Cemil Tugay karar değiştirdi
Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi
13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 14:15:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Başkan Ünlü, Çamdibi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.