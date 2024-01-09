Gazetecilerin halkın gözü kulağı olduğuna dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Mehmet Oktay, mesajında " Türkiye'nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Bu yönleriyle hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi bir milletin müşterek sesi olan basın bu özelliğiyle 4. kuvvet olması özelliği taşımaktadır. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması hedefine ulaşmak için de basının ve basın özgürlüğünün önemi çok büyüktür. Gazeteciler yöneticilerle halk arasında birer köprü görevi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle mesleğinin hakkını vererek güç koşullar altında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın emekçilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA