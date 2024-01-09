 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin önemine dikkat çekerek, gazetecilerin hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olduğunu belirtti. Başkan Oktay, basının ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması hedefine ulaşmak için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur
09.01.2024 - 14:01,
Abone Ol

Gazetecilerin halkın gözü kulağı olduğuna dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gazetecilik mesleğini özveriyle sürdüren basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Mehmet Oktay, mesajında " Türkiye'nin her noktasında özverili çabaları ile kamuoyuna haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan gazeteciler halkın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Bu yönleriyle hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi bir milletin müşterek sesi olan basın bu özelliğiyle 4. kuvvet olması özelliği taşımaktadır. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması hedefine ulaşmak için de basının ve basın özgürlüğünün önemi çok büyüktür. Gazeteciler yöneticilerle halk arasında birer köprü görevi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle mesleğinin hakkını vererek güç koşullar altında çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın emekçilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Mehmet Oktay, Marmaris, Türkiye, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur - Son Dakika


14:48
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Gazeteciler, hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement