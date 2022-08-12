Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye Yanıt: "Tehditvari Konuşmaları Yasal İş ve İşlemleri Yapmamızı Engelleyemeyecektir" - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye Yanıt: "Tehditvari Konuşmaları Yasal İş ve İşlemleri Yapmamızı Engelleyemeyecektir"

12.08.2022 18:03
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye Yanıt: "Tehditvari Konuşmaları Yasal İş ve İşlemleri Yapmamızı Engelleyemeyecektir"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "24 saat süre veriyorum" çıkışına cevap verdi. 15 yıl Marmaris Belediye Başkanlığı yapan Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Acar’ın otelini mühürlediği gerekçesiyle İnce'nin hedef aldığı Oktay, "Sayın Parti Genel Başkanının tehditvari konuşmaları yasal iş ve işlemleri  yapmamızı engelleyemeyecektir. Kendisine tavsiyemiz bu tür hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "24 saat süre veriyorum" çıkışına cevap verdi. 15 yıl Marmaris Belediye Başkanlığı yapan Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Acar'ın otelini mühürlediği gerekçesiyle İnce'nin hedef aldığı Oktay, "Sayın Parti Genel Başkanının tehditvari konuşmaları yasal iş ve işlemleri  yapmamızı engelleyemeye

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıl başkanlık yapmış arkadaşımız ve parti meclis üyemizin otelini CHP'li belediye mühürledi. 24 saat süre veriyorum. Bak başkan, kinle başkanlık olmaz. Bütün PM üyeleriyle oraya geleceğim ve seni orada ifşa edeceğim" diyerek kendisini hedef alan  Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi.

Yapılan işlemleri yasal dayanakları ile dile getiren Başkan Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İNCE dün şahsımı ve kurumumuzu hedef alan açıklamalar yapmış ve bize 24 saat süre vermiş, Parti Meclisi Üyeleriyle birlikte Marmaris'e geleceğini, açıklama yapacağını, bizi ifşa edeceğini vs. söylemiştir.

Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

ÇEKİLMEK İSTENDİĞİMİZ BU POLEMİK KONUSUNDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Öncelikle buyursun gelsinler. Sonrasında; genel ülke sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşündüğümüz Sayın Parti Genel Başkanının, bir ilçede kaçak yapı yaptığı için idari işleme maruz kalan bir otel işletmecisinin özel sorunlarıyla ilgilenmesi kendi aralarında ne tür bir ilişki olduğu sorusunu aklımıza getirse de, bununla ilgilenmeden olayın esası hakkında bilgi vermek ve çekilmek istendiğimiz bu polemik konusundan çıkmak istiyoruz.

Bir Belediye Başkanı düşünün ki, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde otelinde kaçak yapılar yapıp büyütsün ve daha sonra imar affından yine kendi Belediye Başkanlığı döneminde yararlansın. Bu da yetmezmiş gibi bizim görev yaptığımız bu dönemde de izinsiz yapı yapma ve büyütme faaliyetlerine devam etsin. Bu yaptığı eylemler neticesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunun 23.06.2022 tarihli Kararı ile ilgili otelin Yapı Kayıt Belgesi İptal edilmiş ve karar Belediyemize tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine 10.08.2022 tarihinde 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. Maddeleri gereği kaçak (ruhsatsız) duruma düşen imalatlar ekiplerimiz tarafından yapı tatil zaptı ile birlikte mühürlenmiştir.

GENEL BAŞKANININ TEHDİTVARİ KONUŞMALARI YASAL İŞ VE İŞLEMLERİ YAPMAMIZI ENGELLEYEMEYECEKTİR

Yani yapılan işlem mer'i mevzuat hükümleri gereği yapılmıştır. Her idari işlem gibi bu da bağımsız yargı denetimine tabi bir işlemdir. Sayın Parti Genel Başkanının tehditvari konuşmaları yasal iş ve işlemleri yapmamızı engelleyemeyecektir. Kendisine tavsiyemiz bu tür hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır.

Ayrıca KVKK'ya göre ilgili otel işletmecisi Ali ACAR'dan izin alması halinde konuya ilişkin tüm belgeleri Sayın Parti Genel Başkanına ulaştırmaktan da mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz. "

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Muharrem İnce, Ali Acar, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye Yanıt: 'Tehditvari Konuşmaları Yasal İş ve İşlemleri Yapmamızı Engelleyemeyecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye Yanıt: "Tehditvari Konuşmaları Yasal İş ve İşlemleri Yapmamızı Engelleyemeyecektir" - Son Dakika
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