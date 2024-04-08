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Marmaris Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Seçim bitmiştir, bundan sonra Marmaris için hep birlikte çalışma zamanıdır" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü yönetiminde toplandı. Yeni belediye binasının meclis salonunda yapılan toplantı, Atatürk ve Cumhuriyet şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çok sayıda vatandaşın izlediği toplantının açılışında konuşan Ünlü, şunları kaydetti:

"MARMARİS İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMA ZAMANIDIR"

"Yerel seçim bitti. Mazbatalarımızı aldık, meclisimizi oluşturduk. Ben öncelikle bütün Marmaris halkına bu seçime gösterdikleri ilgi, katkı ve verdikleri yetki, gösterdikleri güven dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hep ifade ettiğimiz gibi seçim bitmiştir, bundan sonra Marmaris için hep birlikte çalışma zamanıdır. Meclis üyelerimizin bundan sonraki amaca Marmaris'e katkı koymak olacaktır, biliyorum.

"HERKESİN DESTEĞİNE, KATKISINA İHTİYACIMIZ VAR"

Marmaris'in herkesin desteğine, katkısına, bilgi birikimine ihtiyacı var. Biz bundan sonra o parti, bu parti diye ayırt etmeden hep birlikte Marmaris'e katkının yollarını, hizmetin yollarını hep birlikte arayacağız. Muhalefetin bir ses, renk olduğunu; yapılacak hizmetlerde kendilerinin de mutlaka görüşlerinin olduğunu biliyoruz ve çok da önemsiyoruz. O yüzden de onların da aktif katkılarını önümüzdeki süreçte mutlaka bekliyoruz. Öyle olacağına da inanıyoruz."

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Yapılan kapalı oylamada Meclis 1. Başkanvekilliği'ne Müjgan Gürgan, 2. Başkanvekilliği'ne de Ahmet Özdemir seçildi. Katip üyeler Pelin Yaylalı Pala ve Alara Kargın oldu. Encümen üyeliğine ise Şevket Güngör ve Mustafa Hüseyin Süer seçildi.

Toplantıda, 2023 yılı Faaliyet Raporu da oyçokluğu ile kabul edilirken; İçmeler Hizmet Binası'nın Marmaris Belediyesi tarafından Adalet Bakanlığı'na tahsis edilmesiyle ilgili meclis kararı da oybirliğiyle iptal edildi.