Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Taşhan Ailesinin İftar Davetini Kabul Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Taşhan ailesinin iftar davetini geri çevirmedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Armutalan Mahallesi'nde ikamet eden Taşhan ailesinin daveti üzerine iftar yemeğine konuk oldu. Ayşe ve İbrahim Taşhan'ın ev sahipliği yaptığı yemeğe eşi Aylin Ünlü ile birlikte katılan Başkan Acar Ünlü, misafirperverlikleri için teşekkürlerini sundu.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Ünlü, "Marmarisli hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için her zaman büyük bir mutluluk. Bugün de neşe ve muhabbet dolu bu güzel akşamda, Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu derinden hissettik. Misafirperverlikleri ve sıcak ev sahiplikleri için Taşhan ailesine ve kıymetli çocuklarına gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. Hanelerine hayır ve bereket diliyorum" dedi.

Başkan Acar Ünlü ve eşi Aylin Ünlü'ye ziyaretleri için teşekkür eden Ayşe Taşhan, "Sizi her zaman evimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu. - MUĞLA